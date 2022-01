Regno Unito: sondaggio, due terzi dei britannici pensano che Johnson debba dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terzi dei britannici pensano che il premier Boris Johnson debba dimettersi per il “partygate”, ovvero lo scandalo riguardante una festa tenutasi a Downing Street durante una serrata anti Covid. E’ quanto emerge da un sondaggio di Savanta ComRes, ripreso dall’emittente “Sky News”. E’ infatti il 66 per cento ad essere a favore delle dimissioni, mentre contrario è solamente il 24 per cento. Un dato singolare è quello che riguarda gli elettori del Partito conservatore, tra i quali è un significativo 42 per cento ad essere dell’idea che Johnson debba abbandonare Downing Street. In un'altra rilevazione, compiuta da YouGov, a suggerire le dimissioni del primo ministro è il 56 per cento degli intervistati, a fronte di un 27 per cento che ritiene che Johnson debba restare al suo posto. Il 17 per cento invece non ha una risposta.(Rel)