Quirinale: Boccia (Pd), in Lombardia grave scorrettezza del centrodestra, calpesta regole e prassi

21 luglio 2021

- "Il centrodestra in Lombardia ha calpestato la prassi sempre rispettata nell'elezione dei rappresentanti tra i grandi elettori. Il rispetto per le istituzioni passa attraverso il rispetto delle regole e delle prassi consolidate. In tutti i consigli regionali sono eletti due rappresentanti per la maggioranza e un rappresentante per l'opposizione e quando non c'è un'indicazione unitaria si elegge il capogruppo del maggior gruppo di opposizione. Aver alterato la scelta delle opposizioni intervenendo con il voto di alcuni componenti della maggioranza è grave e inaccettabile". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e enti locali della segreteria nazionale. "La maggioranza in Regione Lombardia dimostra ancora una volta il disprezzo per la correttezza istituzionale che è sempre alla base della vita. Ne prendiamo atto - prosegue Boccia - e difenderemo il diritto del Partito Democratico di avere il corretto numero dei grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo difeso anche il diritto del M5S in altre Regioni. Prendiamo atto che in Regione Lombardia si calpestano regole e prassi". (Com)