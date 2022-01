Nagorno-Karabakh: Armenia, Azerbaigian utilizza artiglieria e droni, tre militari armeni feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate azerbaigiane hanno ripreso a sparare contro le postazioni armene situate nella parte orientale del confine armeno-azerbaigiano, con l'utilizzo di artiglieria e droni, ferendo tre militari di Erevan. Lo riporta il ministero della Difesa armeno in un comunicato, precisando che i bombardamenti sono avvenuti intorno alle 17:30 locali (le 14:30 ora italiana). "La parte armena ha adottato misure adeguate", ha aggiunto il dicastero, assicurando che verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Poco prima il ministero della Difesa azerbaigiano aveva reso nota la morte di un proprio militare, rimasto ucciso in seguito a bombardamenti effettuati dall'esercito armeno nei pressi del confine tra i due Paesi in direzione di Kalbajar, nel Nagorno-Karabakh. (Rum)