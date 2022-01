Cina: vendite di autovetture Nev aumentate del 169 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di autovetture a nuova energia (Nev) in Cina hanno registrato un incremento del 169,1 per cento a 2,99 milioni di unità nel 2021. Lo indicano i dati diffusi oggi dalla China Passenger Car Association (Cpca), un ente che monitora l'andamento del settore. Solo a dicembre, le vendite al dettaglio di autoveicoli Nev si sono attestate a 475 mila unità, in crescita del 128,8 per cento su base annua. Benché i sussidi per l'acquisto dei veicoli ecocompatibili siano ancora limitati e possano essere d'ostacolo al rapido sviluppo del mercato, la Cina continua ad investire in modo massiccio nel settore e punta a fare in modo che i veicoli elettrici, quelli alimentati a combustibile a idrogeno e altre tipologie di Nev costituiscano un quarto di tutte le vendite di auto nel 2025. (Cip)