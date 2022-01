Brasile: Covid, ministero Salute chiederà autorizzazione vendita tamponi fai da te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile chiederà all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) entro questa settimana di autorizzare l'uso da parte dei cittadini di test fai da te per rilevare l'eventuale contagio da Covid-19. Lo riferisce la stampa brasiliana riportando fonti interne al ministero. In una nota al quotidiano "G1" l'Anvisa ha comunicato di non aver ancora ricevuto una richiesta formale del ministero. Attualmente, la vendita di test fai da te non è consentita in Brasile. Qualora dovesse essere autorizzata, i cittadini potrebbero comprare in farmacia o su internet i test e effettuare l'esame a casa. (segue) (Brb)