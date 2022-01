Covid: Ema, ad aprile o maggio possibile sì a vaccini aggiornati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) di vaccini anti Covid-19 aggiornati potrebbe arrivare in tre o quattro mesi, quindi aprile o maggio. Lo ha detto il capo della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri. "Stimiamo approssimativamente 3-4 mesi per l'approvazione di vaccini contro nuove varianti", ha detto. "Questo significa che arriverebbe arriva ad aprile o maggio, in base alla conduzione degli studi clinici", ha spiegato. (Beb)