Hong Kong: maltrattamenti, arrestati 16 dipendenti della Società per la tutela dei bambini

- Sono 16 i dipendenti della Società per la tutela dei bambini (Hkspc) finora arrestati dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di maltrattamento ai danni di 29 minori. È quanto riferisce oggi il quotidiano locale "South China Morning Post", ricordando che le indagini a carico dell'organizzazione non governativa erano state avviate lo scorso 24 dicembre. In quella data, tre dipendenti impiegate presso la sede di Mong Kok, uno dei quartieri più rinomati di Hong Kong, erano finite in manette per condotta violenta ai danni di almeno 18 bambini di età compresa tra due e tre anni. Le indagini erano proseguite nei giorni successivi con l'attiva partecipazione dei vertici della società, che hanno fornito spontaneamente alle forze dell'ordine 46 mila ore di registrazioni ottenute dalle telecamere di sorveglianza. La visione dei filmati ha permesso la mappatura della rete di aguzzini e vittime, destinata probabilmente a crescere nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito da fonti interne alla polizia, le registrazioni finora analizzate ammontano solo a un quinto del totale. (Cip)