Covid: Ema, protezione aumentata per chi riceve vaccino dopo contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi viene vaccinato contro il coronavirus dopo essere stato contagiato ha una protezione maggiore. Lo ha detto il capo della strategia vaccinale dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri. "Primo, vediamo che i nuovi contagi con variante Omicron avvengono frequentemente, anche tra i vaccinati. Secondo, vediamo in molti studi che la vaccinazione dopo un'esposizione naturale dà una immunità ibrida ed è benefica per il sistema immunitario" e "aumenta la protezione", ha spiegato. "Tutti gli studi mostrano che la protezione è aumentata nelle persone che si sono contagiate naturalmente e poi ricevono anche la vaccinazione", ha aggiunto. (Beb)