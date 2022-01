© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per disposizione del governatore Nello Musumeci, il prossimo 14 gennaio, giorno dei funerali del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, le bandiere di palazzo Orléans e di tutti gli edifici che ospitano uffici dell'Amministrazione regionale saranno abbrunate in segno di lutto e cordoglio". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana.(Ren)