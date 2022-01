Cipro: presta giuramento il nuovo ministro degli Esteri Kasoulides (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore, in una dichiarazione scritta rilasciata dalla presidenza, Anastasiades si è detto particolarmente "rattristato" per le dimissioni di Nikos Christodoulides da ministro degli Esteri poiché è stato per molti anni uno dei suoi più stretti collaboratori. "Purtroppo, per come sono andate le cose, non ho altra scelta che accettare le sue dimissioni", ha detto il presidente. Il capo dello Stato cipriota ha "calorosamente" ringraziato Christodoulides per il suo contributo e ha annunciato che domani Kasoulides verrà nominato nuovo ministro degli Esteri. Kasoulides è stato già titolare del dicastero degli Esteri dal 1 marzo 2013 al 28 febbraio 2018. Christodoulides ha annunciato ieri le sue dimissioni in quello che appare uno scontro interno al partito di maggioranza, il Raggruppamento democratico (Disy), per la candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Christodoulides non ha escluso di volersi candidare alla presidenza mentre il presidente del partito, Averof Neophytou, ha già formalmente presentato la sua candidatura in seno alla formazione politica (Res)