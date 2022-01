© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra venerdì 14 gennaio e sabato 15, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano, in entrata verso Bologna, sulla A1 Milano-Napoli. Aspi consiglia di entrare allo svincolo di Melegnano o di Poasco/Via Emilia. (Com)