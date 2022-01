Sassoli: le condoglianze della Bce, un europeo devoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto questa notte. In un messaggio su Twitter, l'Eurotower ricorda Sassoli come “un europeo devoto che ha lavorato instancabilmente per un'Europa più unita e socialmente consapevole. La sua gentilezza e umiltà mancheranno”. La Bce ha quindi espresso le proprie condoglianze “alla famiglia, agli amici e ai colleghi” di Sassoli. (Geb)