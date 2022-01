Polonia: Commissione Ue, ricevuta lettera e ora la analizzeremo velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto la risposta di Varsavia e la analizzerà velocemente. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "Posso confermare che la Commissione europea ha ricevuto la risposta dalla Polonia alla sua lettera del 22 dicembre" in merito alla sospensione della sezione disciplinare della Corte suprema, "e ora la analizzerà rapidamente", ha detto. "Se non ci saranno evidenze del fatto che la Polonia si sia uniformata pienamente alla sentenza della Corte (di Giustizia dell'Ue) del 14 luglio, la Commissione procederà con la richiesta di pagamento" della multa da un milione di euro al giorno. Wigand ha ricordato che gli Stati membri devono pagare le multe e se non lo fanno la somma viene detratta dai fondi Ue che gli vengono destinati. (Beb)