Vietnam-Laos: Paesi puntano ad aumentare scambi commerciali del dieci per cento nel 2022

- Il Vietnam e il Laos hanno concordato di promuovere ulteriormente la cooperazione politica, diplomatica, di difesa e sicurezza, nel commercio e negli investimenti quest’anno, puntando a espandere gli scambi commerciali del dieci per cento. L’impegno è stato preso nella 44ma sessione della Commissione intergovernativa per la cooperazione bilaterale, che si è tenuta ieri a Hanoi, presieduta dal primo ministro vietnamita Pham Minh Chính e dall’omologo Phankham Viphavanh. Nell’occasione il 2022 è stato dichiarato dai due Paesi anno della solidarietà e dell’amicizia. L’interscambio commerciale ha toccato 1,3 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento di oltre il 30 per cento su base annua. Gli investimenti vietnamiti in Laos hanno raggiunto 112 milioni di dollari, con un incremento annuo del 27 per cento.(Fim)