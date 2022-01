Usa-Montenegro: ministra Pubblica amministrazione Srzentic in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Pubblica amministrazione, la trasformazione digitale e i media del Montenegro, Tamara Srzentic, ha avuto a Washington un incontro con l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. Secondo quanto riferisce la stampa di Podgorica, nel corso dell'incontro è stata ribadita l'importanza di rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi. "Sottolineo l'importanza di rafforzare la cooperazione economica tra il Montenegro e gli Stati Uniti, così come con i Paesi della regione, ed in particolare l'importanza del lavoro congiunto dei gruppi di lavoro nell'ambito del Dialogo economico, che apre lo spazio per espandere l'impegno e lottare per nuove attività economiche, commerciali e investimenti", ha detto Escobar. Durante l'incontro i due interlocutori hanno sottolineato che i due Stati non sono solo amici, ma anche alleati e che la trasformazione digitale e le nuove tecnologie possono fornire grandi opportunità di progresso. "Sappiamo che la trasformazione digitale e la riforma della pubblica amministrazione offrono nuove opportunità per il progresso dell'intero Paese, quindi noi del governo abbiamo posto la trasformazione digitale e la riforma della pubblica amministrazione in cima alla lista delle priorità. Escobar ed io condividiamo l'opinione che l'introduzione di nuovi servizi digitali unici e pratiche agili, big data, interoperabilità, nonché il rafforzamento della leadership e delle competenze digitali, creano margini di miglioramento", ha detto la ministra. (Seb)