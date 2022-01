Speciale scuola: ministra Bonetti, isolare i ragazzi è un danno che non ci possiamo permettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Classi vuote, docenti assenti, Regioni che hanno preferito la Dad, altre che hanno rinviato la riapertura. Virologi e famiglie che sostengono che le scuole non dovevano ripartire. A tutti Elena Bonetti ministra per le Pari opportunità e la famiglia, risponde che, invece, ricominciare in presenza era necessario: "C'è un principio che con il presidente Draghi è diventato una scelta concreta - spiega in una intervista a "La Stampa" -: il nostro Paese non si può permettere di non mettere al centro l'educazione e la salute integrale dei più piccoli con indicazioni e scelte che evitino il contagio ma contestualmente che ne tutelino il diritto all'educazione, alla relazione e anche a una presa in carico della loro cura emotiva e psicologica". "La scuola - aggiunge la ministra - deve continuare il più possibile in presenza con i protocolli di sicurezza che hanno fatto sì che non sia quello un luogo di contagio". C'è tuttavia chi trova imbarazzante dover ancora ribadire la necessità di mettere la scuola al centro delle scelte di governo dopo due anni di Covid e mentre tanti studenti sono ancora in Dad: "L'affermazione che la scuola sia una priorità la porto avanti nel governo da due anni e con il governo Draghi ha assunto concretezza. Abbiamo evitato la chiusura, abbiamo promosso una campagna di vaccinazioni che ha permesso di riaprire in sicurezza. E altrettanto abbiamo fatto in occasione di questo rientro dopo le vacanze a dispetto di chi pensa che le scelte più facili siano anche le più giuste". "Non lo sono nell'immediato - continua Bonetti - e nemmeno nel lungo periodo, perché privare una generazione di spazi e di relazioni sociali è un danno che non possiamo permettere e che le famiglie non possono permettersi. I congedi Covid ci sono e sono attivi fino al 31 marzo ma la Dad deve essere una misura emergenziale e non può diventare la normalità. Altrimenti si blocca il Paese", ha concluso la ministra per le Pari opportunità e la famiglia. (Res)