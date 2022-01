Speciale scuola: Costa, impegno del governo con distribuzione Ffp2 e screening gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti insieme dobbiamo lavorare per raggiungere l’obiettivo di mantenere le scuole aperte e il governo si è preso questo impegno sin da subito. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Rainews24. "Abbiamo distribuito in gran parte del territorio mascherine ffp2” e abbiamo “stanziato oltre 90 milioni a disposizione della struttura commissariale per un’attività di screening gratuita nelle nostre scuole”, ha aggiunto. (Rin)