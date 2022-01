Banca mondiale: crescita globale rallenterà dal 5,5 per cento nel 2021 al 3,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un forte rimbalzo nel 2021, l'economia globale sta entrando in un pronunciato rallentamento provocato dall’insorgere delle nuove varianti di Covid-19, dall’aumento dell'inflazione, dalla crescita del debito e dalle disuguaglianze a livello di reddito. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato oggi dalla Banca mondiale, secondo cui tali fattori mettono in pericolo la ripresa nei Paesi emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Nel rapporto, la Banca mondiale prevede che la crescita globale passerà dal 5,5 per cento raggiunto nel 2021 al 4,1 per cento nel 2022 per poi calare ancora al 3,2 nel 2023 a seguito dell’allentamento dei programmi di sostegno fiscale e monetario. Secondo la Banca mondiale, la rapida diffusione della variante Omicron indica che “la pandemia continuerà probabilmente a interrompere l'attività economica nel breve termine”. Inoltre, prosegue il rapporto, “una notevole decelerazione nelle principali economie, inclusi Stati Uniti e Cina, peserà sulla domanda esterna nelle economie emergenti e in via di sviluppo”. (segue) (Nys)