Umbria: Lega, intervenire su rifiuti dopo fallimento centrosinistra

21 luglio 2021

- “La risposta piccata e sconclusionata del consigliere del Partito democratico, Michele Bettarelli, lascia intendere che abbiamo colto nel segno rilevando come sia stata la stessa Sogepu, società partecipata del Comune di Città di Castello, a manifestare la necessità di ampliamento della discarica di Belladanza”. È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini (presidente Seconda commissione) e Manuela Puletti: “Il nervosismo del consigliere Bettarelli si palesa in un comunicato stampa di risposta al nostro intervento dove parla di tutto tranne che dell'argomento oggetto di confronto. Con piroette e tripli salti mortali si passa senza logica alcuna dalla sanità alle elezioni amministrative di Città di Castello, dai vaccini all'inceneritore di Terni, dalla mostra di Raffaello alle liste di attesa. Quello che manca nella replica del rappresentante del Pd sono le risposte che i cittadini umbri chiedono al suo partito dal 2014, cioè dall'anno in cui in Umbria manca un vero Piano rifiuti. Così come nella risposta non si fa alcun riferimento al fatto che la nostra regione, se oggi necessita di interventi specifici sul tema dei rifiuti, è perché negli ultimi anni le giunte di sinistra hanno miseramente fallito nel raggiungere i livelli di raccolta differenziata individuati dall'Unione Europea”. (segue) (Ren)