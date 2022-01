Umbria: Lega, intervenire su rifiuti dopo fallimento centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri leghisti hanno proseguito: “Imbarazzante anche il tentativo di addossare alla Lega l'esistenza del termovalorizzatore di Terni, impianto che tutti sanno appartenere alla volontà diretta della sinistra. Infine, sul tema della sanità non ci sarebbe nemmeno da replicare, considerata la superficialità con cui vengono sollevate le varie tematiche. Ricordiamo al consigliere Bettarelli che il problema delle liste d'attesa nella sanità è un problema annoso a cui il Pd in Umbria non ha mai saputo offrire risposte concrete. Mentre se vuole parlare della gestione della pandemia allora lo invitiamo a verificare cosa accade nelle regioni governate dal Pd, come Toscana e Lazio, passate in zona gialla, dove si denunciano tracciamenti saltati, reparti ospedalieri chiusi, assunzioni di personale medico e sanitario bloccate”. Quindi hanno concluso: “Avevamo invitato il consigliere Bettarelli a contribuire in maniera seria al dibattito sul tema rifiuti senza sprecare tempo in polemiche sterili e attacchi privi di fondamento. Evidentemente il nostro messaggio non è giunto a destinazione”. (Ren)