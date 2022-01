Civitavecchia: Porrello (M5s), presentato odg per attivazione e consolidamento Hydrogen valleys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Civitavecchia deve diventare il polo energetico del futuro, non del passato. Quest'affermazione è stata ripetuta più volte nell'ultimo periodo dagli attori protagonisti della transizione ecologica ed io sono il primo a sostenerlo". Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio rrgionale. "Per questo nei giorni scorsi - aggiunge - ho depositato in consiglio regionale un ordine del giorno per l'attivazione ed il consolidamento delle Hydrogen Valleys. L'idrogeno è infatti una delle risorse del futuro e con l'avanzare delle tecnologie rivestirà un ruolo sempre più fondamentale". (segue) (Com)