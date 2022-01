Civitavecchia: Porrello (M5s), presentato odg per attivazione e consolidamento Hydrogen valleys (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ordine del giorno - spiega ancora - che spero sarà approvato a breve, si vuole consolidare l'Hydrogen Valley attivata a Civitavecchia, impegnando le risorse regionali previste dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità per la realizzazione di una stazione di produzione e distribuzione di idrogeno verde in loco e l'acquisto di autobus ad idrogeno da utilizzare sia ad integrazione della linea attivata nell'ambito del progetto Life3H (linea tpl porto-città, ossia banchine crocieristiche-stazione ferroviaria) che su linee Cotral in ambito extraurbano. Tali azioni andranno integrate nel redigendo Piano di Investimento Esecutivo del Psnms (piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile) regionale e dovranno favorire l'attivazione di nuove Hydrogen Valleys nel territorio regionale e un approccio sistemico e interregionale del relativo sviluppo progettuale". (segue) (Com)