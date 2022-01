Tlc: Spagna, Vodafone offre copertura 5G a 109 comuni a partire da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica Vodafone ha annunciato che offrirà la copertura 5G con l'accensione della frequenza 700 MHz in 109 comuni e in 30 province della Spagna a partire da oggi in seguito all'acquisizione delle bande all'asta tenuta lo scorso anno. In una nota, Vodafone ha spiegato che sarà possibile scaricare contenuti tre volte più velocemente rispetto al 4G, avere una latenza inferiore per visualizzare o giocare online senza ritardo e la possibilità di usufruire di un maggior numero di dispositivi collegati contemporaneamente e senza perdere qualità. L'azienda di telecomunicazioni britannica ha evidenziato che continuerà a distribuire 700 MHz fino a raggiungere il 30 per cento dei comuni fino a 50 mila abitanti entro dicembre.(Spm)