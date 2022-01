Sassoli: Costa su no vax, non c’è limite all’indecenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo non c’è limite all'indecenza: questo il commento del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Skytg24 in merito ai commenti sul web dei no vax che collegano la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, al vaccino contro il Covid. “Bisogna evitare di strumentalizzare un fatto così doloroso e grave” e “stringerci in cordoglio ai famigliari”, ha aggiunto. “Ogni strumentalizzazione alimenta un clima di cui non abbiamo bisogno. Serve responsabilità”, ha concluso Costa.(Rin)