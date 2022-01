Sassoli: Fico, ha sempre promosso costruzione Europa più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutta la sua attività politica ed istituzionale, e da ultimo nel suo ruolo di presidente, Sassoli ha sempre promosso la costruzione di un’Europa più forte, coesa e solidale, capace di rispondere alle aspettative dei suoi cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili. Un’Europa dotata di strumenti di azione adeguati per affermare, sia al suo interno che nella sua proiezione esterna, i propri valori democratici. Un’Europa determinata a promuovere lo stato di diritto e le libertà fondamentali, e a eliminare le diseguaglianze sociali e territoriali". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della cerimonia di commemorazione nell’Aula di Montecitorio in onore del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto nella notte all’età di 65 anni. "In questa prospettiva, aveva sempre sostenuto l’esigenza di sviluppare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, per rafforzare la democraticità dell’Unione, nonché il dialogo con le assemblee di Paesi terzi, a partire da quelli del Mediterraneo", ha aggiunto la terza carica dello Stato.(Rin)