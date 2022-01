Sassoli: Fico, lo ricordiamo tutti con commozione sincera per sua passione ideale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel corso della pandemia Sassoli ha affermato con convinzione e coerenza l’esigenza di una risposta comune e coordinata a livello europeo alla emergenza sanitaria, economica e sociale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della cerimonia di commemorazione nell’Aula di Montecitorio in onore del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto nella notte all’età di 65 anni. "Lo ricordiamo tutti, con commozione sincera, per la sua passione ideale, il rigore, la coerenza e la competenza. Per l’equilibrio, l’instancabile ricerca del dialogo, l’autorevolezza e la capacità di praticare un confronto costruttivo - ha continuato la terza carica dello Stato -. Doti che gli sono state riconosciute - da tutte le forze politiche e dai rappresentanti delle istituzioni europee ed internazionali - anche in relazione all'esercizio delle sue prerogative di presidente del Parlamento europeo. Gli italiani avevano avuto modo di apprezzarlo anche come giornalista del servizio pubblico. Un volto divenuto familiare per milioni persone, per il garbo e la professionalità con cui faceva il suo lavoro".(Rin)