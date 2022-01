Milano: dal 15 gennaio riprende l’Accademia dei bambini di Fondazione Prada, con il laboratorio del poeta Franco Arminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende, a partire dal 15 gennaio, l'attività dell'Accademia dei bambini della Fondazione Prada di Milano, con il laboratorio "Il poeta e altri animali di paese" ideato dal poeta e scrittore Franco Arminio. In questo nuovo laboratorio le sue suggestioni e il suo linguaggio guidano i bambini nell'esplorazione della poesia perché, come sostiene Arminio, "nessuno sa cosa fa il poeta dentro al mondo. Non lo sa lui per primo e per questo scrive, per scoprirlo”. Recitando e giocando, l'autore trova nei bambini quindi un valido aiuto per costruire avventure in un paese magico, dove insieme costruire le strade, incontrare una capra o un asino, sentire cinguettare un passero che può impigliarsi nella tela di un ragno e rincorrere l'ultima gallina rimasta in zona. L'Accademia dei bambini è un progetto ideato nel 2015 dalla neuropediatra Giannetta Ottilia Latis. Da settembre 2019 il programma è curato dal pediatra neonatologo Gabriele Ferraris. L'Accademia propone attività multidisciplinari condotte da "maestri" di volta in volta diversi: architetti, pedagoghi, artisti, scienziati, registi e musicisti desiderosi non solo di insegnare, ma anche di acquisire nuovi stimoli attraverso un'esperienza di gioco, creatività e apprendimento. Le attività, dedicate ai bambini di diverse età e ai loro genitori, sono gratuite su prenotazione e si svolgono ogni sabato e domenica in uno spazio multifunzionale della Fondazione.(Com)