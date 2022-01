Cooperazione: Sereni, prevenire rischio di disastri naturali nella regione Euromediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- L’acqua è data troppo spesso per scontata, anche se è in aumento la consapevolezza della sua scarsità e dell’importanza del disporne liberamente per una crescita economica duratura e sostenibile, ma anche per prevenire conflitti sulla disponibilità di risorse”. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni al webinar di presentazione di Earth Technology Expo 2022, che ospiterà anche il Summit: “Ecosistema Mediterraneo: clima, acqua, agricoltura, energia, gestione delle emergenze”. “In aree come la regione Euromediterranea, - ha aggiunto Sereni - dove l’incremento delle temperature è più veloce rispetto alla media globale, abbiamo intrapreso con i Paesi partner azioni di collaborazione e sottolineato l’urgenza di cooperazioni più efficaci, integrando l’ambiente e l’azione per il clima in tutte le politiche settoriali. La Cooperazione italiana allo sviluppo - ha spiegato la vice ministra - è attivamente impegnata nel supportare i Paesi partner in una gestione efficiente e inclusiva delle risorse idriche. Per questo, nel Mediterraneo finanziamo numerose iniziative come quelle in Libia per la protezione del diritto all’acqua e per la gestione sostenibile dei rifiuti, come il nostro contributo al progetto dell’impianto di dissalazione nella Striscia di Gaza, ma anche interventi regionali come quello con il Ciheam di Bari per sostenere tra le giovani generazioni l’innovazione tecnologica nella gestione delle risorse idriche e marine”. “Occorre inoltre - ha detto ancora Sereni - agire tempestivamente per la riduzione del rischio dei sempre più frequenti disastri naturali, che sono all’origine di esigenze umanitarie aumentate negli ultimi anni senza precedenti. In questo senso, la prevenzione è la via obbligata che permette di collegare l’allarme precoce ad azioni tempestive volte a proteggere le famiglie e i loro beni prima che si verifichi un effetto climatico avverso. In questo modo, le vite e i mezzi di sussistenza possono essere salvaguardati, mentre la pressione sulle risorse finanziarie dei donatori può essere alleggerita. Ecco perché - ha concluso la vice ministra - l’azione preventiva è una priorità dell’assistenza umanitaria italiana, anche se per ora con un focus limitato all’Africa subsahariana”. (Com)