Ue: Michel, in caso attacco russo ad Ucraina risposta forte

- C'è una grande consapevolezza europea di agire insieme per garantire stabilità e sicurezza in Europa e fuori e, in caso di attacco russo contro l'Ucraina, ci sarebbe una forte risposta europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron. "C'è una consapevolezza europea molto, molto grande della necessità di cooperare, di coordinarci, di agire, sempre più insieme per garantire la stabilità e la sicurezza" in Europa e fuori. Inoltre, "il Consiglio europeo in modo regolare affronta la questione strategica delle nostre relazioni" con altre parti del mondo "per garantire sicurezza e stabilità" e in merito all'Ucraina "abbiamo avuto l'occasione di ripetere in modo sistematico il nostro sostegno all'applicazione degli accordi di Minsk e l'importanza del formato Normandia", ha aggiunto Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha ricordato che l'Ue ha chiarito che "in caso di aggressione militare" contro l'Ucraina "ci sarebbe una risposta massiccia" da parte europea. (Beb)