Ue: la maltese Metsola assume la guida ad interim del Parlamento europeo

- L'europarlamentare maltese Roberta Metsola è stata chiamata ad assumere ad interim il ruolo di presidente del Parlamento europeo dopo la morte di David Sassoli. Secondo quanto riferisce il portale online del quotidiano "The Times of Malta", la scelta di Metsola è legata al fatto che si tratta della prima vicepresidente del Parlamento europeo. Metsola guiderà dunque ad interim il Parlamento dell'Ue fino a martedì 18 gennaio, quando il legislativo europeo è chiamato ad eleggere il nuovo presidente. La stessa Metsola è tra i principali candidati ad assumere il ruolo per i prossimi due anni e mezzo, in quanto ha l'appoggio del Partito popolare europeo che l'ha designata come candidata lo scorso 24 novembre in vista della scadenza del mandato di Sassoli. "L'Europa ha perso un leader, io ho perso un amico, la democrazia ha perso un campione. David Sassoli ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto migliore e più giusto", ha scritto sui social media l'europarlamentare maltese commentando la notizia del decesso di Sassoli.(Res)