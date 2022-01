Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Russia non ha voce in capitolo su adesione Kiev a Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha voce in capitolo sulla questione dell'adesione dell'Ucraina alla Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, commentando all'agenzia di stampa "Rbk-Ucraina" i colloqui tra Mosca e Washington sulle garanzie di sicurezza svoltisi ieri a Ginevra. Il diplomatico ha aggiunto che è stato inviato un segnale alla Russia sul fatto che non ci sarà alcun accordo sull'Ucraina senza la partecipazione di Kiev. Inoltre Kuleba ritiene che qualsiasi discussione sulle garanzie di sicurezza nello spazio euro-atlantico dovrebbe iniziare con il ritiro di Mosca dal Donbass e dalla Crimea e con l'attenuazione della tensioni nei pressi del confine ucraino da parte della Russia. Il rifiuto dell'espansione dell'Alleanza atlantica ad est rappresenterebbe una sconfitta strategica, ha detto poi Kuleba. (Rum)