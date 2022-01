Sassoli: Prandini (Coldiretti), ha reso più vicina l'Italia all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di David Sassoli che in questi anni ha contribuito a rafforzare il legame dell'Italia con l'Europa con un impegno costante e generoso, dalla difesa del bilancio comune all'attenzione alle tematiche sociali". E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ricordare le battaglie condotte dal presidente del Parlamento Europeo per un'Europa più vicina ai cittadini e alle imprese. ​ (Com)