Covid: Bernini (FI), ridurre pressione su ospedali e terapie intensive, sì a misure più rigorose

21 luglio 2021

- L’allarme lanciato dalla Società italiana di chirurgia non va sottovalutato. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia sottolineando come "le terapie intensive risultano prevalentemente occupate da pazienti non vaccinati. In molte Regioni - spiega - si sta assistendo a un drastico calo persino degli interventi a pazienti con tumore, proprio perché manca la disponibilità di posti in terapia intensiva. Abbiamo sempre sostenuto e ribadito come il vaccino sia l’unica arma a disposizione per sconfiggere la pandemia, cercando di attuare una campagna di sensibilizzazione per portare tutti a vaccinarsi", sottolinea Bernini. Purtroppo, però, "la disinformazione dilagante non consente ancora di raggiungere quel livello di immunizzazione necessario per far ripartire tutte le altre attività sanitarie e ospedaliere a pieno ritmo. Credo a questo punto che una tempestiva riflessione sia doverosa", ribadisce la capogruppo al Senato di FI. "Con coraggio abbiamo già varato l’obbligo vaccinale per gli over 50, che nasce dalla reale esigenza di ridurre la pressione sugli ospedali: ma non abbiamo mai nascosto di essere a favore di misure ancor più rigorose che, a questo punto, vanno prese in serissima considerazione", conclude.(Com)