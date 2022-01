Afghanistan: Usa annunciano 308 milioni di dollari di assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato l’erogazione di 308 milioni di dollari di ulteriore assistenza umanitaria per l'Afghanistan, offrendo nuovi aiuti al Paese colpito da una devastante crisi umanitaria a cinque mesi dalla presa del potere da parte dei talebani. Oggi, la portavoce della Casa Bianca Emily Horne ha dichiarato che i nuovi aiuti dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) verranno erogati tramite organizzazioni umanitarie indipendenti e saranno utilizzati per fornire riparo, assistenza sanitaria, assistenza per l'inverno, aiuti alimentari di emergenza, acqua e servizi igienico-sanitari alla popolazione afgana. Dopo la ripresa del potere dei talebani avvenuta il 15 agosto scorso in concomitanza con il ritiro degli Stati Uniti e delle forze Nato l’economia afgana ha subito un tracollo a seguito del blocco degli aiuti internazionali sui si basava l’80 per cento del budget del dissolto governo del presidente Ashraf Ghani.L’Usaid ha chiesto ai talebani di consentire a "tutti gli operatori umanitari, in particolare le donne di lavorare in modo indipendente e sicuro". "Gli Stati Uniti continuano a sollecitare i talebani a consentire l'accesso umanitario senza ostacoli, garantendo condizioni sicure per gli operatori umanitari, assistenza indipendente a tutte le persone vulnerabili e libertà di movimento per gli operatori umanitari di tutti i sessi", ha affermato l'agenzia in una nota. Con il nuovo stanziamento, l’assistenza umanitaria degli Stati Uniti per l'Afghanistan sale a oltre 780 milioni di dollari dal ritiro delle forze Usa. Secondo dati delle Nazioni Unite, il 22 per cento dei 38 milioni di cittadini afgani è a rischio carestia, mentre il 36 per cento sta affrontando condizioni di grave insicurezza alimentare. Inoltre, la Casa Bianca ha promesso l’invio in Afghanistan di un milione di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 tramite la piattaforma Covax, portando il totale di dosi donate da Washington a 4,3 milioni.(Nys)