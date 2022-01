Roma: Ciani (Demos), inammissibile esposizione bandiera nazista a funerale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione all'episodio dell'esposizione di una bandiera con la croce uncinata nazista al termine di un funerale ieri a Roma, non si può tacere: è inammissibile e intollerabile. Tutte le autorità dovranno attivarsi per scoprire e perseguire i responsabili". Così Paolo Ciani, segretario di Demos e capogruppo in Assemblea capitolina, commenta l'episodio denunciato dal deputato Fiano accaduto ieri davanti alla Parrocchia di Santa Lucia a Roma. "I valori dell'antifascismo sono scolpiti nella nostra Costituzione e sono oggi più che mai da esaltare, in un momento caratterizzato da rigurgiti più o meno mascherati. Roma, medaglia d'oro alla Resistenza, non dimentica la violenza e l'incultura nazista e fascista - aggiunge Ciani -. Bene ha fatto il Vicariato di Roma a condannare e prendere le distanze da un simile episodio: ancor più offensivo e inaccettabile è l'esposizione di quei simboli nei pressi di una Chiesa". (Com)