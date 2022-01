Scozia: governo verso allentamento restrizioni Covid per grandi eventi all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo scozzese dovrebbe annunciare la revoca delle restrizioni Covid per i grandi eventi all'aperto. Come riferisce l'emittente "Bbc", questo allentamento delle restrizioni permetterà ai tifosi di tornare negli stadi in tempo per la ripresa della Scottish Premiership, il campionato di calcio locale. A partire dal 26 dicembre infatti, è stato imposto un limite agli assembramenti all'aperto di 500 persone. La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon dovrebbe confermare la decisione oggi pomeriggio. (Rel)