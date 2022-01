Sassoli: Pedica (+Eu), grande uomo appassionato di Ue, vergognose fake news no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "David Sassoli era un uomo serio e di grande umanità. Un appassionato di Europa, con un grande spessore culturale e politico". Con queste parole Stefano Pedica di Più Europa ricorda David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso nella notte. "Sono vicino alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore e mi auguro che spariscano presto dal web le vergognose fake news dei no vax sulla sua morte. C'è un limite a tutto e adesso è stato largamente superato", aggiunge. (Com)