Casa: Trombetti (Pd), accogliamo appello Caritas, prefetto Roma fermi sfratti

- Il presidente della commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti del Pd, accoglie l'appello rivolto dalla Caritas al prefetto di Roma Matteo Piantedosi a sospendere gli sfratti per i prossimi sei mesi. In una nota Trombetti spiega: "Accogliamo e facciamo nostro l'appello della Caritas chiedendo al prefetto Piantedosi di sospendere gli sfratti per i prossimi 6 mesi. Siamo in piena emergenza freddo e ancora in stato di emergenza Covid e alla luce dei 4.000 sfratti in corso torniamo a sollecitare la soluzione di un problema drammatico, come quello dell'abitare, troppo a lungo ignorato. Ci siamo impegnati, con due mozioni approvate dall'Assemblea capitolina, a lavorare in modo costruttivo insieme alle diverse parti coinvolte per trovare soluzioni al delicato problema della casa determinati a mettere al centro del nostro impegno la dignità e il rispetto dei diritti inalienabili delle persone. Chiediamo dunque - sottolinea Trombetti - che in un momento di emergenza come quello che stiamo attraversando, a un intervento tempestivo per la soluzione del problema venga accompagnata una moratoria ulteriore degli sfratti nel rispetto del disagio e dell'incertezza che migliaia di famiglie stanno vivendo". (Com)