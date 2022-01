Quirinale: Comazzi (FI), su mancata elezione Pizzul Pd guardi in casa propria invece di accusare altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo la delusione del capogruppo Pizzul per la mancata designazione a grande elettore. Senza voler commentare i problemi degli altri partiti, il Partito democratico dovrebbe però guardare in casa propria: ci risulta infatti che diversi consiglieri dem non abbiano votato il loro capogruppo. Anziché scaricare il barile su altre forze politiche, un po' di autocritica sarebbe necessaria" afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Forza Italia – continua – ha votato convintamente per il governatore Fontana e il presidente Fermi, dai quali ci sentiamo pienamente rappresentati all'interno del quadro nazionale che auspichiamo porterà all'elezione di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica". (Com)