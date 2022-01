Speciale energia: Spagna, Greenalia avvia procedure per 9 impianti fotovoltaici in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Greenalia ha avviato le procedure burocratiche e amministrative per la realizzazione di 9 impianti fotovoltaici in provincia di Jaen, in Andalusia, da 410 MW di potenza complessiva. Per lo sviluppo di questi progetti, Greenalia prevede un investimento di circa 250 milioni di euro che dovrebbero creare circa 3 mila posti di lavoro durante le fasi di costruzione e manutenzione. Gli impianti produrranno il consumo equivalente a 164 mila famiglie e la loro messa in funzione eviterà l'emissione di 115 mila tonnellate di CO2 all'anno nell'atmosfera. Greenalia ha in cantiere 660 MW di progetti fotovoltaici in progetti situati Andalusia (510 MW) e nella Comunità valenciana (150 MW). (Spm)