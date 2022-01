Speciale energia: Venezuela, analista energia, sanzioni Usa contro produzione petrolio già debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti hanno fiaccato l'industria petrolifera del Venezuela, un comparto che però era già da tempo in disarmo. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Francisco Monaldi, direttore del programma energia America Latina del Centro per gli studi sull'energia presso il Baker Institute della Rice University, in Texas. Il peggior danno inferto all'industria, spiega l'esperto, è stato quello di rendere più difficile la collocazione del greggio sui mercati internazionali. "Il Venezuela vendeva mezzo milione di barili agli Stati Uniti, che era il mercato più redditizio di cui disponeva, una volta attraversati i Caraibi e il Golfo del Messico", ha detto Monaldi. "Al contrario ora occorre andare all'altro lato del mondo, con un costo di trasporto più alto" e la necessità di proporre "maggiori sconti". Ma "è anche molto importante capire che la la Pdvsa (la compagnia petrolifera statale) era già distrutta, e che a tenerla in vita erano le imprese internazionali", ha sottolineato l'analista ricordando le tappe di un processo avviato anni prima. (Vec)