Speciale energia: Venezuela, analista energia, servono 60 miliardi di dollari in 6 anni per tornare a produzione 2014

- Per arrivare a 2,8 milioni di barili di grigio al giorno, il livello raggiunto nel 2014 dal governo dell'ex presidente Hugo Chavez, il Venezuela avrebbe bisogno di investire dieci miliardi di dollari all'anno, per sei anni. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Francisco Monaldi, direttore del programma energia America Latina del Centro per gli studi sull'energia presso il Baker Institute della Rice University, in Texas. "Ritenendo che ora si producono 800 mila barili al giorno, per arrivare ai 2,8 milioni al giorno servirebbero, per circa sei anni, investimenti pari a dieci miliardi di dollari all'anno", ha detto Monaldi, scettico sulla possibilità di raggiungere questo risultato. "Chi può fare questo? Con le sanzioni esistenti credo nessuno, ed è una delle ragioni per le quali non credo che la produzione potrà tornare in alto", ha dichiarato. (Vec)