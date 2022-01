Speciale energia: Venezuela, analista energia, industria petrolio usa esperienza Iran per evadere sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'esperienza accumulata nell'evadere le sanzioni, l'Iran è stato determinante per garantire la sopravvivenza all'industria petrolifera del Venezuela, che grazie a una “struttura” pensata per occultarne la provenienza riesce a raggiungere anche la Cina, a oggi il maggiore acquirente del greggio di Caracas. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Francisco Monaldi, direttore del programma energia America Latina del Centro per gli studi sull'energia presso il Baker Institute della Rice University, in Texas. "Con tutta la conoscenza accumulata nel corso degli anni sull'evasione delle sanzioni, l'Iran ha aiutato il Venezuela", ha detto Monaldi tratteggiando la "struttura" per occultare la provenienza del petrolio, che il Paese asiatico "conosce molto bene": vengono coinvolte "barche senza gps, barche fantasma, barche dismesse", si lavora con "compagnie fittizie negli Emirati Arami Uniti, con armatori di Cipro". "Tutto un sistema nascosto" che Teheran usa "per non far capire chi c'è dietro" al petrolio venduto. (Vec)