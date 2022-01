Speciale energia: Ucraina, Baerbock, Unione europea ha un ruolo da giocare nella crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha un ruolo al tavolo negoziale della crisi ucraina. Lo ha affermato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, nel corso dell’evento “A green revival for a political Europe”, organizzato dall’Istituto affari internazionali. “Come europei, e penso che questa sia la nostra forza, non siamo solo 27 Paesi membri sommati, ma ci sono le istituzioni comunitarie e in questa situazione molto critica come Europa, è importante usare nuovi strumenti”, ha detto Baerbock. La Polonia detiene ora la presidenza dell’Osce, ha ricordato la ministra tedesca, menzionando poi il Formato Normandia e le altre forme di dialogo con i partner europei. “Usare tutti questi percorsi diplomatici potrebbe aiutare a raggiungere una soluzione”, ha aggiunto Baerbock. Sul gasdotto Nord Stream 2, la ministra ha ricordato la dimensione geostrategica dell’infrastruttura, spiegando come chiaramente “il gas può essere utilizzato come strumento strategico”. Se la Russia intende inviare più gas verso l’Europa, può usare già il Nord Stream, che ha ancora molta capacità inutilizzata, ha detto Baerbock. In questo contesto, il Green Deal europeo assume una dimensione strategica, non solo economica e ambientale. “Se l’energia viene impiegata come arma, ciò ha effetti anche sulle infrastrutture”, ha aggiunto la ministra. (Res)