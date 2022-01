Speciale energia: Gava su bollette, demagogia non ferma rialzi, servono ristori e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Demagogia non è chiedere, come fanno molti Paesi europei e la stessa Unione, di riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, ma, piuttosto, sostenere, come fanno alcuni Cinque stelle, la scellerata idea di bloccare le trivelle, cosa che avrebbe come conseguenza quella di renderci un Paese ancora più dipendente dall’estero dal punto di vista energetico. Demagogia non è investire sul futuro con reti più moderne ed efficienti, ma, al contrario, essersi opposti alla Tap che ci ha permesso di assicurarci gli approvvigionamenti in questo momento delicatissimo, ma che secondo gli analisti ha anche calmierato il costo del 10 per cento circa". Lo afferma in una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e responsabile del dipartimento Ambiente della Lega. "Le rinnovabili sono una risorsa importante, ma oggi non possono bastare per soddisfare le esigenze della nostra industria e, per questa regione, bisogna lasciar perdere le chiacchiere e le piccole schermaglie e gestire l’emergenza senza dividerci. Servono ristori immediati alle aziende che rischiano di dover sospendere le produzioni per l’eccessivo prezzo dell’energia e un tavolo con tutte le parti sociali che scriva un piano di emergenza e lavori a un nuovo e diverso mix energetico, che sfrutti al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie e liberi l’Italia dall’attuale interdipendenza da Paesi stranieri", conclude Gava. (Com)