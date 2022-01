Azerbaigian-Armenia: ministero Difesa Baku, militare azerbaigiano ucciso da bombardamenti al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare azerbaigiano è rimasto ucciso in seguito a bombardamenti effettuati nel pomeriggio odierno dall'esercito armeno, nei pressi del confine tra i due Paesi in direzione di Kalbajar, nel Nagorno-Karabakh. Lo comunica il ministero della Difesa azerbaigiano, aggiungendo che in seguito alle misure adottate dalle unità dell'esercito di Baku "la parte avversaria è stata soppressa". Inoltre, il dicastero ha accusato le autorità politico-militari armene della "piena responsabilità della tensione verificatasi". (Rum)