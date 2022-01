Foggia: Carfagna, governo è attivato, non consentiremo ritorno intimidazioni al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, dopo i due attentati nella notte contro attività commerciali nel foggiano osserva che “se c’è ancora qualche prepotente che pensa che il Sud possa essere terreno di scorrerie e intimidazioni, presto sarà disilluso. La situazione di San Severo, dopo l’ennesimo attentato contro i commercianti -si legge in una nota -, è al centro dell’attenzione del governo: ho sentito il ministro Luciana Lamorgese che sta attivando tutti gli strumenti di intervento necessari. Al sindaco e ai cittadini voglio rivolgere un personale messaggio di solidarietà ma anche un invito alla fiducia: non consentiremo il ritorno di pratiche minacciose e violente nelle nostre città già duramente provate dalla crisi, il Sud ne è stufo e l’esecutivo è determinato a chiudere per sempre quella pagina”. (Com)