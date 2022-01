Covid: Squeri (FI), imprese in crisi come un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impatto della variante Omicron sulla nostra economia si sta rivelando drammatico: per molte imprese le lancette dell'orologio sono tornate indietro a più di un anno fa. D'altra parte, stiamo ormai vivendo un vero e proprio lockdown 'mascherato', con i movimenti dei cittadini limitati non solo dalle misure messe in campo per contenere i contagi ma anche dalla paura". Lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Attività produttive, Luca Squeri. "I settori del turismo, del commercio, della ristorazione e dei servizi sono nuovamente in grandissima difficoltà. Ecco perché ho presentato una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico per sollecitare, come chiesto anche da Confcommercio, interventi tesi a fronteggiare le perdite considerevoli con nuovi ristori e nuove moratorie creditizie e fiscali. Ne va della sopravvivenza di moltissime attività e dei posti di lavoro ad esse connessi", conclude il parlamentare. (Com)