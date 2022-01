Carceri: Sisto, su liberazione anticipata speciale attenzione ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proposte elaborate dalla commissione Ruotolo sulle carceri hanno la peculiarità di prevedere modifiche regolamentari che, come tali, non necessitano di interventi normativi. Peraltro, il ministero sta valutando con particolare attenzione le proposte di legge sul tema della liberazione anticipata speciale". Lo ha detto a "Che giorno è", in onda su Radio Uno Rai, il sottosegretario alla Giustizia con delega all'edilizia carceraria, Francesco Paolo Sisto. "Tra le proposte della Commissione - ha proseguito -, rientrano la possibilità di una liberalizzazione controllata delle telefonate, la nascita di un sindacato dei detenuti, l'organizzazione di open day per far incontrare detenuti e imprese, l'introduzione di totem con touch screen per informatizzare le richieste della popolazione carceraria, la prenotazione dei colloqui tramite app, la moltiplicazione dell'offerta per l'istruzione e le attività sportive, il miglioramento servizi igienici. L'obiettivo è quello di un carcere che non sia chiuso verso l'esterno ma che valorizzi sempre più il valore rieducativo della pena", ha concluso. (Rin)