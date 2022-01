Nepal: Covid, raduni vietati e pass vaccinale nella Valle di Katmandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane i contagi sono tornati ad aumentare, presumibilmente a causa della variante Omicron, finora accertata in 24 casi. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.033 test, di cui 10.648 molecolari e 4.385 antigenici, con un tasso di positività del 18,6 per cento. I casi attivi sono 9.522 mentre quelli risolti sono 814.798, con un tasso di guarigione del 97,5 per cento; 313 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 113 persone. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 835.927 casi e 11.607 decessi, con un tasso di letalità dell’1,4 per cento. Su una popolazione di circa 30 milioni di persone, poco meno del 37 per cento ha completato il ciclo vaccinale. (Inn)